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"Хочется пожмакать": Темникова засветилась без штанов в образе мышки

"Хочется пожмакать": Темникова засветилась без трусов в образе мышки
Елена Темникова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "Серебра" взбудоражила поклонников голыми ягодицами

Звезда российского шоу-бизнеса Елена Темникова выложила в Instagram серию пикантны снимков. На фото предстала в образе символа Нового года – мыши.

Точнее, ее диснеевского прототипа – Микки Мауса. При этом экс-солистка "Серебра" показалась в одной футболке, которую задрала сбоку, эротично оголив бедро. 

Однако соблазненные поклонники вовсе не потеряли дар речи. На пылкий снимок они отреагировали соответствующим образом. 

"Попку поближе", "Супер, твои почти, ягодицы", "С такой мышкой все счастливыми будем", "Растопила лед вокруг", "Ох всем твоего мышонка хочется пожмакать", – написали в комментариях фанаты (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). 

Напомним, жгучая брюнетка Елена Темникова входит в список самых горячих звезд России. 

Ксения АНДРЕЕВА

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