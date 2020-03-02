Экс-солистка "Серебра" присела и стянула штаны
Екатерина Кищук после ухода из группы "Серебро" занимается не только музыкальной карьерой. Знаменитость выпустила свое нижнее белье, которое и продемонстрировала на одном из фото в "Инстаграм". Артистка присела и приспустила штаны – на виду оказались крошечные трусы из веревочек и цепочек.
Это произвело впечатление на ее поклонников. В комментариях они принялись обсуждать трусы красотки и отметили, что она могла бы и вовсе их не носить.
"По-моему, ты могла бы и не носить трусов", "У тебя трусики торчат", "Ух, какая", "Ты такая красивая, прямо как чудеса", "Сексапильные трусики", "Красиво", "Потрогать тебя можно?", "Фигура секси! Внешность супер! Богиня", "Сочная", – написали под снимком в "Инстаграм".
Большое количество сексуальных снимков начало появляться в социальных сетях артистки в 2019 г., когда она покинула группу "Серебро". Уйти от Максима Фадеева певице удалось мирно. Позже она записала сольный альбом, однако фанатов, похоже, больше привлекает внешность девушки, а не ее творчество.
Ранее Екатерина Кищук показала выросшую грудь.
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