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Экс-солистка группы "Серебро" встала на четвереньки в корсете

Экс-солистка группы "Серебро" в корсете встала на четвереньки
Екатерина Кищук. Фото: instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Эффектная блондинка оголила грудь и выпятила ягодицы

Катя Кищук показалась перед поклонниками в откровенном виде – на ней был белый атласный корсет, колготки в сеточку и очень короткие черные шорты. Снимок в пикантном наряде звезда разместила в соцсети.

Некоторые решили, что Кищук слишком уж оголилась, и упрекнули ее: "Развратные штанишки", "Зачем такое выставлять... слишком сексуально", "По-моему она стареет", "Да что ты опят– то голая".

Однако большинство поклонников с восторгом отозвались о фото Кищук. "Так и ослепнуть можно", "Горячая пантера", "Пожар в трусах", "Тигрица", "Повезло фотографу, Катя!", "Скорую, у меня глаза ослепли от этой красоты", "Секс-машина", "Кищук, ты лучшая", – написали комментаторы на странице бывшей солистки групппы "Серебро" в Инстаграм.

Ранее Катя Кищук упрятала прелести в тесный корсет и снялась голой в блестках.

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Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Любовь Аксенова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Вики Одинцова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Яна Кошкина. Фото: пресс-служба
Валентина МАЙОРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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