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Экс-солистка "Серебра" показала пышную грудь

"Нимфа": экс-солистка "Серебра" показала пышную грудь
Катя Кищук. Фото: https://www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/
Сексуальная артистка лишила фанатов покоя

Катя Кищук опубликовала в Instagram свежее откровенное фото. На нем девушка позирует в прозрачном наряде с голыми плечами, под которым видны очертания пышной груди  Образ довершают распущенные волнистые длинные волосы и тонкая диадема.

Бывшая солистка группы "Серебро" повернула голову и смотрит в сторону. За ее спиной – будто огромные крылья бабочки. Под снимком она оставила много букв "к" и ничего не пояснила.

Подписчики возбудились. Некоторые лишились дара речи, остальные прокомментировали увиденное коротко, но эмоционально:

"Королева эльфов!", "Богиня просто", "Нимфа", "Какая ты волшебная", "Солнышко", "Кто спустил с небес этого ангела?", "Прекрасна... восхищаюсь тобой... просто пушка", "Самая красивая", "Лесная фея".  

Мужчины буквально потеряли головы. "Вижу соски", "Ууу, огонь", "Ультрасекс", "Сисястая бабочка",  "Милая, что ты творишь?", "Выходи за меня, женщина кошка!", "То, что нужно", "Мне бы такого эльфа", – высказались они. 

Ранее Катя Кищук снялась голой в блестках, завела мужчин видом обнаженных прелестей и показала грудь в прозрачной блузке. 

Полина ДОРОЖКИНА

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