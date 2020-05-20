Бывшая подопечная Максима Фадеева устроила домашнюю фотосесссию

Ольга Серябкина даже в условиях карантина продолжает радовать подписчиков свежими снимками. В социальных сетях экс-солистки "Серебра" появились фотографии, где она прикрывает свое тело одеялом, а глаза скрывает под черными очками.

Пользователи "Инстаграм" сразу же назвали одеяло, в которое завернулась брюнетка, "карантинным нарядом". Сама Серябкина, которая долгое время пережидала пандемию за городом, на днях вернулась в Москву, чтобы приступить к работе.

"Королева", "Ооо, трендовый наряд. Планирую сегодня так принарядиться", "Даже с утра ты шикарно выглядишь", "Вот примерно так я и выгляжу весь карантин", "Зефирка", – прокомментировали пост Серябкиной в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены).

Артистка, которая изначально опасалась коронавируса, признается, что мечтает скорее уехать обратно за город и сидеть там долгое время.

До этого Ольга Серябкина снялась в прозрачной кофте у забора.