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Ольга Серябкина даже в условиях карантина продолжает радовать подписчиков свежими снимками. В социальных сетях экс-солистки "Серебра" появились фотографии, где она прикрывает свое тело одеялом, а глаза скрывает под черными очками.
Пользователи "Инстаграм" сразу же назвали одеяло, в которое завернулась брюнетка, "карантинным нарядом". Сама Серябкина, которая долгое время пережидала пандемию за городом, на днях вернулась в Москву, чтобы приступить к работе.
"Королева", "Ооо, трендовый наряд. Планирую сегодня так принарядиться", "Даже с утра ты шикарно выглядишь", "Вот примерно так я и выгляжу весь карантин", "Зефирка", – прокомментировали пост Серябкиной в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены).
Артистка, которая изначально опасалась коронавируса, признается, что мечтает скорее уехать обратно за город и сидеть там долгое время.
До этого Ольга Серябкина снялась в прозрачной кофте у забора.
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