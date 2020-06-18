Памятники знаменитых российских актеров остались в плачевном состоянии

Работами Василия Шукшина и Геогрия Вицина восхищалось не одно поколение российских зрителей, а их картины помнят даже спустя десятки лет после смерти. Тем не менее, могилы некогда популярных артистов выглядят неухоженными и заброшенными. Это заметили журналисты.

Василий Шукшин оставил после себя не только десятки фильмов – у актера и режиссера также большая семья. Несмотря на это могила, которая расположена на Новодевичьем кладбище в Москве, заметно выделяется своим плачевным состоянием, пишет "Экспресс газета". Вероятно, это связано с тем, что родственники Шукшина сейчас заняты разделом имущества.

Год назад привлекла внимание журналистов и могила Геогрия Вицина, которую практически превратили в свалку. Дочь актера Наталья объяснила, что беспорядок был вызван большим количеством цветов, которые поклонники принесли в день памяти звезды "Кавказской пленницы", сообщает "Говорит Москва".

В плачевном состоянии оказались места захоронения и других российских звезд. Заброшенными выглядят могилы Людмилы Ивановой, Татьяны Самойловой и Владимира Толоконникова.