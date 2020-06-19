Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
Лолита Милявская рассказала о старой обиде на Аллу Пугачеву. Певица также сообщила, что благодарна Примадонне за все резкие замечания и редкую похвалу.
Артистка вспомнила, что периодически слышала жесткую критику в свой адрес от Аллы Борисовны. Эти высказывания касались различных творческих моментов. Милявская разоткровенничалась, что в самом начале карьеры ей было даже обидно слышать такое от Примадонны. Зато сейчас артистка осознала: все было не зря, пишет StarHit.
"Теперь понимаю – вот от кого я научилась", – уточнила Милявская.
Лолита славится своими смелыми высказываниями и довольно волевым характером. В карьере она добилась блестящих успехов, у 56-летней Милявской целая армия поклонников. Певица признается, что многое переняла от Аллы Пугачевой. И уже долгие годы они с Примадонной дружат.
Только сейчас Алла Борисовна стала иногда хвалить Лолиту. Звезда уточняет, что каждое доброе слово, сказанное Примадонной, для нее на вес золота.
Отборный юмор от "Утро.ру" поднимет настроение
Актер выступил против оскорблений в адрес попавшего в аварию артиста