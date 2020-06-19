Лолита вспомнила об обиде на Пугачеву

Лолита вспомнила об обиде на Пугачеву
Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка призналась, что Примадонне многое не нравилось в ее творчестве

Лолита Милявская рассказала о старой обиде на Аллу Пугачеву. Певица также сообщила, что благодарна Примадонне за все резкие замечания и редкую похвалу.

Артистка вспомнила, что периодически слышала жесткую критику в свой адрес от Аллы Борисовны. Эти высказывания касались различных творческих моментов. Милявская разоткровенничалась, что в самом начале карьеры ей было даже обидно слышать такое от Примадонны. Зато сейчас артистка осознала: все было не зря, пишет StarHit.

"Теперь понимаю – вот от кого я научилась", – уточнила Милявская.

Лолита славится своими смелыми высказываниями и довольно волевым характером. В карьере она добилась блестящих успехов, у 56-летней Милявской целая армия поклонников. Певица признается, что многое переняла от Аллы Пугачевой. И уже долгие годы они с Примадонной дружат. 

 

 

Только сейчас Алла Борисовна стала иногда хвалить Лолиту. Звезда уточняет, что каждое доброе слово, сказанное Примадонной, для нее на вес золота.

Юлия ЕВГРАФОВА

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