Артистка призналась, что Примадонне многое не нравилось в ее творчестве

Лолита Милявская рассказала о старой обиде на Аллу Пугачеву. Певица также сообщила, что благодарна Примадонне за все резкие замечания и редкую похвалу.

Артистка вспомнила, что периодически слышала жесткую критику в свой адрес от Аллы Борисовны. Эти высказывания касались различных творческих моментов. Милявская разоткровенничалась, что в самом начале карьеры ей было даже обидно слышать такое от Примадонны. Зато сейчас артистка осознала: все было не зря, пишет StarHit.

"Теперь понимаю – вот от кого я научилась", – уточнила Милявская.

Лолита славится своими смелыми высказываниями и довольно волевым характером. В карьере она добилась блестящих успехов, у 56-летней Милявской целая армия поклонников. Певица признается, что многое переняла от Аллы Пугачевой. И уже долгие годы они с Примадонной дружат.

Только сейчас Алла Борисовна стала иногда хвалить Лолиту. Звезда уточняет, что каждое доброе слово, сказанное Примадонной, для нее на вес золота.