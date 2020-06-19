О решении актера стало известно из его книги

Слухи о том, что Александр Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя Театра сатиры, появились еще зимой. А сейчас в СМИ и соцсетях обсуждают книгу режиссера, во вступлении к которой говорится, что он решил отказаться от должности.

Как сообщают журналисты, актер, который 20 лет возглавлял коллектив, останется на почетной должности президента Театра сатиры. Его место, вероятно, займет Сергей Газаров. Считается, что в скором времени руководство театра должно сделать по этому поводу официальное заявление.

"На 86-м году жизни после тяжелого и продолжительного раздумья принял решение уйти с поста художественного руководителя",

– так начинается книга Ширвиндта, которая недавно появилась в продаже.

Однако сам Александр Анатольевич, несмотря на озвученное ранее решение, в разговоре с журналистами заявил, что ничего об этом не знает, так как сейчас находится в отпуске. Официальной информации по этому вопросу, по его словам, можно ждать только к августу, когда начнется сезон, цитирует слова артиста "РБК".

Пока уход Ширвинда с поста официально не подтвержден, а его уже благодарят его за такое решение. По мнению авторов театрального телеграм-канала "Закулиска", уход продлит жизнь 85-летнему режиссеру.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в семье Ширвиндта произошло прибавление. Недавно у него родились еще один внук и двое правнуков.