Флоранс Илли до сих пор тяжело переживает уход супруга

Вдова известного оперного певца Дмитрия Хворостовского прервала долгое молчание. Она рассказала, как ей сейчас живется с детьми. Флоранс Илли вышла на связь с другом семьи артистом Юсифом Эйвазовым. Женщина призналась, что до сих пор переживает из-за смерти мужа и старается не реагировать на резкие высказывания недоброжелателей.

Откровенный разговор Юсифа с Флоранс состоялся в прямом эфире на его страничке в "Инстаграм". Оперный певец отметил, что вдова Хворостовского уже очень долго ничего не сообщала в Сети о своей жизни. Поэтому у артиста возникло много вопросов.

Теперь Флоранс Илли поделилась, что сейчас она с детьми - Максимом и Ниной - живет в достаточно хорошем районе Лондона. Карантин у них понемногу снимают, уже разрешено гулять и заниматься спортом. Это женщину очень радует.

Также певица призналась, что все еще не смирилась со смертью любимого мужа, но старается этого не показывать. Вдова Хворостовского добавила, что некоторые люди обвиняют ее в "слишком счастливом виде". На это Флоранс старается не реагировать.

"Тяжело, но жизнь продолжается", – заключила оперная певица.

Флоранс Илли, несмотря на обстановку, вызванную пандемией, строит планы на лето. В июле она и дети собираются поехать на море в Италию.

Напомним, известный оперный певец Дмитрий Хворостовский умер осенью 2017 года. Артист больше двух лет боролся с раком мозга.