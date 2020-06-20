Звезда "Человека-амфибии" чуть не погиб на съемках

Звезда "Человека-амфибии" чуть не погиб на съемках
Владимир Коренев. Фото: Екатерина Цветкова/Русский Взгляд/ www.globallookpress.com
Владимир Коренев рассказал о ЧП на съемках известного фильма

Известный актер Владимир Коренев поделился, чего ему стоила роль Ихтиандра в фильме “Человек-амфибия”. Как оказалось, народный артист несколько раз чуть не погиб на съемках. Его спасли коллеги.

Популярный фильм “Человек-амфибия” вышел на экраны в 1962. Спустя столько лет главный герой кинокартины рассказал, насколько было опасно сниматься. Владимир Коренев поделился несколькими случаями, которые чуть не закончились трагедией. Например, когда снимали эпизод погружения на цепях Ихтиандра в море, актер чуть не утонул.

Коренев вспоминает, что его привязали и скинули в воду. Матрос не смог удержать 60-метровую цепь и она полностью оказалась в море.

“Многокилограммовая цепь потащила меня ко дну. Слава Богу, вовремя вытащили из воды”, – поделился актер.

Другой случай тоже был связан с погружением в воду. Тогда Владимира опустили с аквалангом, но в какой-то момент стало ясно – воздух к  актеру не поступает. Артиста спас каскадер Рэм Стукалов. Он быстро сориентировался и сбросил свой акваланг Кореневу. В этот момент каскадер рисковал и своей жизнь, но в итоге все закончилось благополучно, пишет "Собеседник".

К слову, сегодня, 20 июня, у народного артиста Владимира Коренева юбилей. Актеру исполнилось 80 лет.

Юлия ЕВГРАФОВА

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