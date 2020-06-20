Они провели в тюрьме от нескольких месяцев до 9 лет

Среди известных актеров немало тех, кто попадал в тюрьму и даже получал реальные сроки. На карьеру одних это влияло очень негативно, другие продолжали сниматься в фильмах и не боялись признаться о своем прошлом публично. О том, кто это был в подборке “Утро.ру”.

Известный по фильмам “Бронзовая птица” и “Кортик” актер Сергей Шевкуненко, первый раз попал в тюрьму в 1976 году за драку, после была еще и кража со взломом. Потом за ним числились сроки за хранение оружия и наркотики.

Другой актер, Георгий Юматов, он играл в фильм “Огарева,6” и “Петровка,38” очень любил выпить. Из-за этого артист часто срывал съемочный процесс. А в 1994 году у Юматова произошел конфликт с дворником, в итоге артист его застрелил. Несколько месяцев Георгий провел в "Матросской Тишине", а после его выпустили по амнистии.

Популярный певец Сергей Захаров тоже отсидел в тюрьме год. Срок он получил за драку с администратором Ленинградского мюзик-холла Михаилом Кудряшовым.

Петруха (Николай Годовиков) из “Белого солнца пустыни”, которого горячо любила публика, сначала отсидел за тунеядство. После того, как Годовиков вышел на свободу, работу найти он так и не смог. В итоге связался с бандитами, стал воровать и снова попал в тюрьму на 4 года.

Арчил Гомиашвили, сыгравший Остапа Бендера, не раз признавался, что сидел в тюрьме за кражу и хулиганство. А известная актриса Валентина Малявина получила срок за убийство своего гражданского мужа Станислава Жданько. Когда мужчину нашли с ножом в сердце, то сначала приняли это за самоубийство. Позже, по настоянию друзей Жданко, дело пересмотрели, и Валентина Малявина получила 9 лет тюрьмы.