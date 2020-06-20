Подписчикам не понравилась шуба балерины, да и в целом идея снимка

Популярная балерина выложила в социальных сетях гламурное фото, где она стоит на пороге церкви. Анастасия Волочкова также поделилась впечатлениями от похода в Астраханский храм. Откровение звезды фанаты не оценили. Они резко высказались о ее внешнем виде и припомнили старые "грехи" балерины.

На фото в "Инстаграм " Волочкова позирует в длинном цветастом платье с декольте и шубе, не надев головной убор, что положено по церковному обычаю. В руках у балерины свечи, а само фото сделано прямо под иконой. Как указала на своей страничке Анастасия, накануне она посетила храм на территории Кремля в Астрахани. Она также подметила, что "удачно туда попала, когда шла служба".

"Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома", – заключила Волочкова.

Подписчики балерины от такого поста в восторг не пришли. Они щедро одарили Анастасию колкими замечаниями в комментариях. "Почему без шапки? Где сапоги?", "Если что, у нас в Астрахани не принято ходить в шубе, когда на улице +35", "Батюшка, наверно, вас благословил на шпагат", – едко подметили пользователи.

Не обошлось и без упоминаний излюбленного хобби балерины. Как известно, Волочкова любит фотографироваться в шпагате в разных местах. Поэтому кое-кто из подписчиков высказался, якобы сначала Анастасия "раздвигает ноги где ни попадя", а после ходит в церковь.