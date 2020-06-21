Андрея Малахова засняли с двумя роскошными блондинками

Андрея Малахова засняли с двумя роскошными блондинками
Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Шутливый ролик телеведущий посвятил своей теще

Известного журналиста Андрея Малахова засняли с двумя роскошными блондинками, известными широкой публике. Видео с Крис и Энджи – героинями юмористического шоу "Одна за всех" – популярный телеведущей посвятил своей теще. 

Веселую троицу засняли на лужайке среди цветов. Малахов нарядился в летний костюм и завершил образ элегантной мужской шляпой. Артистки Алла Ардова и Эвелина Бледанс, вновь примерив образы богатых блондинок, выбрали короткие платья зеленого и розового цвета. 

"Как вам повезло с зятем!", – восклицают девушки, добавляя свое фирменное "ииииу". В комментарии к ролику Малахов уточнил, что посвятил видео любимой теще. 

Подписчики оценили сценку, от души посмеявшись вместе с ее участниками. "Андрей, красавчик!", "Красоточки", "Супер!!!", – прокомментировали пользователи. 

Напомним, ранее "Утро.ру" писало о скандале, который разразился между Малаховым и Стасом Костюшкиным, раскрывшим неприятные подробности своего детства. Телеведущий уговаривал певца прийти на его программу, однако артист отказался, призвав шоумена "угомониться".  

Полина ЛЕДОВСКИХ

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