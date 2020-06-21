По словам артистки, всему виной больничный рацион

Татьяна Буланова сильно изменилась после экстренной госпитализации, которую ей пришлось пережить несколько месяцев назад. Певицу отправили в больницу в предынсультном состоянии, однако врачам удалось поправить здоровье артистки.

В настоящий момент Буланова чувствует себя хорошо и даже успела преступить к работе. Единственное, что волнует певицу – лишние килограммы, набранные за время нахождения в медицинском учреждении. Звезда 90-х утверждает, что всему виной рацион питания, введенный в больнице, в который входили такие блюда как, например, котлеты с макаронами.

Несмотря на недовольство своим внешним видом, Татьяна отказывается заниматься спортом, пишет издание "Дни.ру". Артистка никогда не выполняла комплексы упражнений и не планирует начинать. Татьяна также игнорирует дыхательную гимнастику.

Однако для того, чтобы поправить здоровье окончательно и привести фигуру в форму, Буланова начала правильно питаться и исключила из своего меню алкоголь.

Ранее "Утро.ру" писало, что артистка слегла дома после выписки из больницы.