Звезда 90-х сильно изменилась после экстренной госпитализации

Звезда 90-х сильно изменилась после экстренной госпитализации
Татьяна Буланова. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам артистки, всему виной больничный рацион

Татьяна Буланова сильно изменилась после экстренной госпитализации, которую ей пришлось пережить несколько месяцев назад. Певицу отправили в больницу в предынсультном состоянии, однако врачам удалось поправить здоровье артистки. 

В настоящий момент Буланова чувствует себя хорошо и даже успела преступить к работе. Единственное, что волнует певицу – лишние килограммы, набранные за время нахождения в медицинском учреждении. Звезда 90-х утверждает, что всему виной рацион питания, введенный в больнице, в который входили такие блюда как, например, котлеты с макаронами. 

Несмотря на недовольство своим внешним видом, Татьяна отказывается заниматься спортом, пишет издание "Дни.ру". Артистка никогда не выполняла комплексы упражнений и не планирует начинать. Татьяна также игнорирует дыхательную гимнастику.

Однако для того, чтобы поправить здоровье окончательно и привести фигуру в форму, Буланова начала правильно питаться и исключила из своего меню алкоголь. 

Ранее "Утро.ру" писало, что артистка слегла дома после выписки из больницы. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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