Актер предложил супруге сохранить дружеские отношения

Алексей Лемар, получивший известность после роли Гоши в сериале "Универ", объявил о разводе со своей супругой Мариной Мельниковой. Он посвятил своей жене стихотворение в "Инстаграм", предложив сохранить дружеские отношения и "пройти путь мамы и папы".

Кроме того, актер пожелал своей супруге вселенской любви и человека, который сможет ей дать больше, чем он. Лемар поблагодарил Мельникову за сына, который родился у пары в 2018 году.

Напомним, что отношения пары начались пять лет назад. Артист увидел будущую супругу в документальном фильме о йоге и решил отыскать девушку в социальных сетях. Ему это удалось. Лемар приехал в Мельниковой в Киев и завоевал сердце девушки. В 2015 году пара заключила брак. Артист настолько был влюблен, что даже сменил фамилию и из Гаврилова превратился в Лемара. Новая фамилия состояла из двух имен – "Леша" и "Марина".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что звезде сериала "Универ" начали угрожать судом.