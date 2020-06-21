Мужчина утверждал, что "мотоциклист тянет девушку вниз"

Накануне страшной аварии блогер Настя Тропицель поругалась с отцом. Девушка пожаловалась на ссору с близким родственником в своем Телеграм-канале "С любовью, Тропи".

"Твой мотоциклист тянет тебя вниз", – писал ее отец.

Девушка поделилась с подписчиками, что у нее сейчас тяжелый период эмоционального выгорания. Она как никогда нуждается в поддержке.

Телеканалу "РЕН ТВ" удалось выяснить некоторые подробности страшной аварии, в результате которой Насти Тропи не стало. Девушка отправилась отдыхать со своим другом на Бали. Молодые люди решили покататься на мотоциклах и выбрали себе внушительных железных коней красного цвета. В какой-то момент они не справились с управлением и их байки столкнулись.