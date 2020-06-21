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Накануне страшной аварии блогер Настя Тропицель поругалась с отцом. Девушка пожаловалась на ссору с близким родственником в своем Телеграм-канале "С любовью, Тропи".
"Твой мотоциклист тянет тебя вниз", – писал ее отец.
Девушка поделилась с подписчиками, что у нее сейчас тяжелый период эмоционального выгорания. Она как никогда нуждается в поддержке.
Телеканалу "РЕН ТВ" удалось выяснить некоторые подробности страшной аварии, в результате которой Насти Тропи не стало. Девушка отправилась отдыхать со своим другом на Бали. Молодые люди решили покататься на мотоциклах и выбрали себе внушительных железных коней красного цвета. В какой-то момент они не справились с управлением и их байки столкнулись.
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