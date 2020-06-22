Беременная гимнастка залезла под душ в нижнем белье

Беременная гимнастка залезла под душ в нижнем белье
Яна Кудрявцева. Фото: imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
Спортсменка продемонстрировала изменившуюся фигуру

Яна Кудрявцева, несмотря на головокружительные результаты в художественной гимнастике, в 2017 г. завершила карьеру. Однако за жизнью девушки поклонники продолжают следить в социальной сети, где она опубликовала эффектный снимок в нижнем белье. Беременную блондинку засняли в душе с округлившимся животом.

Фото оценили более 40 тысяч человек. Одни пользователи восхитились красотой Кудрявцевой, а другие пристыдили спортсменку. По их мнению, такие снимки лучше оставлять в семейном альбоме.

"Невероятная! Красавица! А всех "моралисток" надо в блок слать", "Такие фотографии должны оставаться для самых близких", "Зачем такие фото, не понимаю", "Очень нежное фото", "Невероятно красиво", - высказались подписчикии.

Яна Кудрявцева – одна из самых знаменитых  спортсменок России. Она является самой юной абсолютной чемпионкой мира за всю историю художественной гимнастики. Блондинка не раз выигрывала чемпионаты мира и Европы, а также стала серебряным призером Олимпиады в 2016 году.

Головокружительную карьеру ей пришлось завершить всего в 19 лет. В 2017 г. она получила травму ноги, после чего ушла из спорта. В последнее время Кудрявцева занимается семьей – она вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева и родила ему дочь. Теперь пара ждет еще одного ребенка.

Ранее "Утро.ру" писало о беременности другой известной спортсменки.

Дарья ПЕТРОВА

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