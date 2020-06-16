Липницкая ждет ребенка - СМИ

Липницкая ждет ребенка - СМИ
Юлия Липницкая. Фото: Brian Cassella/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фигуристка беременна от известного спортсмена

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая скоро станет мамой. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова.

По его словам, ребенок 22-летней спортсменки должен появиться на свет в ближайшее время. Отец будущего малыша – фигурист Владислав Тарасенко. Влюбленные вместе уже больше года, написал Митьков в "Яндекс.Дзен-канале "МитькOFF".

Сама Юлия эти слухи пока никак не прокомментировала. Мать Липницкой на вопросы журналистов отвечать не стала, передает URA.RU.

После завершения спортивной карьеры в 2017 г. фигуристка занимается тренерской деятельностью. Вместе с ней преподает и Тарасенко. Слухи о романе пары появились летом прошлого года после их совместной поездки в Исландию, пишет StarHit.

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AP &copy; AP &copy;
AP &copy; AP &copy; AP &copy;
Карина СИРАЗОВА

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