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Популярная инста-дива Анастасия Тропицель погибла в аварии на Бали. Знакомые 18-летней блогерши, которые занимались различными духовными практиками, назвали свои версии произошедшего.
Например, мотоинструктор Виктор, с которым звезда интернета много общалась, выложил в социальной сети видео, где говорится о том, что "ее смерть была запланирована". Якобы трагедия была предопределена судьбой, а Анастасия умерла так, как и должна была, – быстро и безболезненно.
Позже знакомый блогерши, с которым она и была в этот вечер, рассказал, что Тропицель всегда ездила на скорости 80 – 100 км/ч, что является обычной скоростью для острова Бали. Однако перед ДТП мотоцикл девушки начал раскачиваться, а после она улетела в бордюр.
Молодой человек, который учил Анастасию ездить, подчеркивает, что она всегда была аккуратна. Также он добавил, что мотоцикл погибшей был в отличном состоянии. По его версии, все случившееся – просто случайность, от которой никто не застрахован.
"Из 2000+ людей, которых я научил ездить на мото, погибла именно она, моя родная душа. Ездила она очень безопасно. Почему так случилось? Я не знаю и уже не узнаю, вам не передать этой боли",
– написал Виктор в "Инстаграм".
Ранее "Утро.ру" писало о том, что перед трагедии Тропицель поругалась с отцом.
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