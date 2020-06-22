Известная российская актриса без одежды прикрылась простыней

Звезда кокетливо пожелала поклонникам доброго утра

Актриса театра и кино Ксения Алферова опубликовала на своей странице в "Инстаграм" снимок из постели. В кадре звезда чуть приподнялась с подушек, а ее грудь прикрыла белая простынь.

Сам пост актриса посвятила недавним онлайн-посиделкам, на которых рассказывала о жизни поэта Александра Пушкина. 

Мнения поклонников Ксении по поводу неоднозначного снимка разделились. Кто-то писал в комментариях, что "с фото перебор". Кто-то отмечал: "Классное фото! Прекрасно выглядите! И танцуете!" А кто-то советовал другим "не смотреть и не подписываться, если не нравится", уточняет "Пятый канал"

Ксения Алферова – советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкой публике она известна своим участием в таких телевизионных проектах, как "Ледниковый период-2", "Ледниковый период-3" и "Танцы со звездами". Вела передачи "ТВ Бинго-шоу" и "Жди меня". Вместе с мужем основала благотворительный фонд "Я есть!", который занимается изменением отношения общества к людям с особенностями развития.

Ранее "Утро.ру" писало, как Ксения Алферова сильно пострадала в Италии.

Татьяна ТРИФОНОВА

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