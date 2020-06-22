Певица переживает, что не может помочь всем нуждающимся детям

Алсу занялась благотворительностью – певица помогает собрать деньги на лечение малышей, которые страдают от тяжелых болезней. Звезда призналась, что из-за переживаний об одном из детей она лишилась сна.

"Эти глаза ангелочка не дают мне спокойно спать уже какое-то время",

– написала Алсу в "Инстаграм". Она поделилась, что перечислила определенную сумму на лечение мальчика от смертельной болезни – остеопетроза. Однако учитывая число других детей в тяжелом состоянии, этих денег недостаточно.

Алсу призналась, что хотела бы помочь всем, кто в этом нуждается, однако, к сожалению, сделать этого не может. Именно поэтому певицы призвала своих подписчиков поддержать больного мальчика.

Ранее Алсу оказалась в центре скандала после участия ее дочери Микеллы в шоу "Голос". Певицу обвинили в накрутке голосов. Позже звезда объяснила ситуацию и рассказала, что она на самом деле делала ради победы дочери.