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Алсу занялась благотворительностью – певица помогает собрать деньги на лечение малышей, которые страдают от тяжелых болезней. Звезда призналась, что из-за переживаний об одном из детей она лишилась сна.
"Эти глаза ангелочка не дают мне спокойно спать уже какое-то время",
– написала Алсу в "Инстаграм". Она поделилась, что перечислила определенную сумму на лечение мальчика от смертельной болезни – остеопетроза. Однако учитывая число других детей в тяжелом состоянии, этих денег недостаточно.
Алсу призналась, что хотела бы помочь всем, кто в этом нуждается, однако, к сожалению, сделать этого не может. Именно поэтому певицы призвала своих подписчиков поддержать больного мальчика.
Ранее Алсу оказалась в центре скандала после участия ее дочери Микеллы в шоу "Голос". Певицу обвинили в накрутке голосов. Позже звезда объяснила ситуацию и рассказала, что она на самом деле делала ради победы дочери.
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