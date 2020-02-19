Певица призналась, что для победы наследницы отправила 40 сообщений

Алсу приняла участие в программе "Осторожно, Собчак!", где рассказала, что покупала голоса ради победы дочери в певческом конкурсе на Первом канале. Артистка отправила 40 SMS за ребенка и попросила сделать то же самое друзей и близких.

"Да, я покупала голоса. В том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала", – объяснила Алсу.

Она назвала голосование "аукционом", где все старались заплатить за победу как можно больше. Невозможно было выразить кому-то симпатию и не отдать за это деньги, пишет "Вечерняя Москва".

"Я купила 40 SMS, отправив с двух телефонов. Кто-то мог позволить себе одну, двадцать, мы просили наших друзей и родственников", – заявила исполнительница.

Скандал на шоу "Голос. Дети" разразился в апреле 2019 года. По итогам зрительского голосования победительницей стала дочь Алсу – Микелла Абрамова. Девочка получила статуэтку, сертификат на запись первой песни и банковскую карту на 1 млн рублей.

Однако зрители заподозрили, что результаты были подтасованы. После тщательной проверки выяснилось, что массовая "накрутка" голосов производилась в пользу участника под номером 7. Под ним как раз выступала Микелла.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что на такое масштабное шоу не может быть брошена тень. Результаты голосования были аннулированы, а 24 мая в эфир вышел выпуск "Голоса. Дети" с участием всех финалистов.