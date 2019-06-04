"Бездарные мама и дочь": россияне напали на Алсу

Скандал вокруг звездной семьи никак не утихает

Певицу Алсу и ее дочь Микеллу Абрамову продолжают осуждать за купленную победу в шоу "Голос.Дети". Финал программы пересмотрели, назначили победителями всех, а девочка выступила на одной сцене с фаворитом Ержаном Максимом. Новый виток конфликта развивается в социальных сетях.

Алсу, которая ограничила доступ к комментариям в социальных сетях, теперь сделала эту функцию доступной. Певица рассказала о том, что миллион, выигранный Микеллой, они передали на благотворительность. Подписчики считают, что такого доброго жеста недостаточно и устроили девочке и ее семье настоящую травлю в Instagram.

"Противно смотреть", "Будет теперь эту бездарность возить", "Позор", "Бездарные мама и дочка", "Вам не стыдно людям в глаза смотреть?", "Заткнитесь и дайте послушать талантливых детей", "Так любила вас раньше, а теперь одно разочарование",

– критикуют пользователи.

Алсу не осталась в стороне от критики. Получив около 3 тысяч комментариев, она жестко ответила злопыхателям.

"Отстаньте от нас. Вы, люди, как гиены",

– цитирует певицу Teleprogramma.pro.

Нашлись и те, кто поддержал семью знаменитости. Сотни комментаторов поддерживают Микеллу, называя ее лучшей. Некоторые пользователи усомнились в искренности таких сообщений – они уверены, что звездная семья могла купить и хвалебные комментарии.

"Я по прежнему люблю и уважаю Алсу, и мне плевать что о ней говорят злые люди нынче!", "Девочка очень талантливая", "Мега крутая малышка у вас", "Она была лучшей на проекте", "Микелла – большая молодец, вся в маму!", "Даже комменты купили?",

– засыпали комплиментами страницу Алсу.

Напомним, семья Алсу оказалась в центре скандала, когда победу ее дочери Микеллы аннулировали. Это случилось после проверки голосов, инициированной "Первым каналом".

Многие телезрители были удивлены числом проголосовавших за Абрамову, ведь фаворитом считался Ержан Максим. Проверяющая компания обнаружила, что голоса в пользу Микеллы действительно накручивали.

Позже в Сети появилась информация, что Алсу и ее мужу может грозить уголовное дело.