Умерла легендарная балерина Светлана Ефремова

Умерла легендарная балерина Светлана Ефремова
Фото: pixabay.com
Прощание с артисткой состоится 23 июня

Сегодня, 23 июня, на Смоленском кладбище похоронят балерину Мариинского театра Светлану Ефремову. Известная артистка скончалась в возрасте 73 лет.

Танцовщица умерла 19 июня, но о ее кончине стало известно совсем недавно. Накануне печальную новость зрителям озвучили в пресс-службе Мариинского театра. Прощание с артисткой назначено в 15 часов 23 июня.

Коллеги заслуженной артистки РСФСР отмечают, что Светлана Викторовна была ведущей солисткой балета Мариинского театра в 1966-1993 годах. До сих пор в памяти поклонников танца ее светлый и легкий образ. На сцене театра Ефремова станцевала десятки спектаклей за 25 лет. Даже самые строгие балетмейстеры смогли высоко оценить ее профессионализм и изящную манеру танца.

Зритель увидел Ефремову в образах принцессы Флорины и Авроры в "Спящей красавице", Маши в "Щелкунчике". Она удивляла поклонников темпераментным исполнением Китри в "Дон Кихоте" и жизнерадостным танцем Сильфиды. Коллеги говорят о балерине, что невозможно было забыть ее исполнение азартной Чертовки в "Сотворении мира" и мягкости, изящности в "Золушке".

"Выпускница Ленинградского хореографического училища им. А.Я. Вагановой, в классическом гран-па из "Пахиты" она блистала выучкой, а в романтичной "Шопениане" – чувством стиля", – вспоминают в Мариинском театре.  

Стоит отметить, что известная танцовщица исполняла не только классические композиции. В ее карьере был и современный репертуар. Светлана Ефремова танцевала в спектаклях Игоря Бельского, Олега Виноградова, Константина Сергеева, Владимира Васильева и Натальи Касаткиной. Но несмотря на такой внушительный и разнообразный список спектаклей, Ефремова навсегда останется лицом Мариинского театра. Образ великой танцовщицы не забудут ее благодарные зрители и любящие коллеги. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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