Скончался известный режиссер

Скончался известный режиссер
Джоэл Шумахер. Фото: Steve Alkok/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Шумахер продолжительное время боролся с тяжелой болезнью

В Нью-Йорке на 81-м году скончался режиссер Джоэл Шумахер. В последний год жизни он лечился от рака.

Страшный диагноз врачи поставили Шумахеру в 2019 году. Известие о кончине режиссера подтвердило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей режиссера. 

Свою голливудскую карьеру режиссер начал с должности художника по костюмам. Первый полнометражный фильм, который назывался "Невероятно усохшая женщина", он снял в 1981 году. 

Джоэл Шумахер многим знаком как режиссер фильмов "Бэтмен и Робин" и "Бэтмен навсегда". В 2013 г. он срежиссировал две серии первого сезона известного сериала "Карточный домик". Также в арсенале режиссера такие фильмы, как "С меня хватит!", "Время убивать" и "Призрак оперы".

Александра ЛЕОНИДОВА

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