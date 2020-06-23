Стала известна причина ухода двух главных участников из "Уральских пельменей"

Стала известна причина ухода двух главных участников из "Уральских пельменей"
Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Кадр youtube.com
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков покинули проект не из-за денег

Общественность узнала, почему две звезды "Уральских пельменей" покинули шоу. Вячеславу Мясникову и Андрею Рожкову просто захотелось творческого развития, и они погрузились в собственный проект. Об этом рассказал бывший директор шоу Сергей Нетиевский.

Коллега юмористов заявил, что они покинули проект не из-за денег. Якобы все участники этого популярного шоу зарабатывают прилично, и мотивация была в другом. По версии Нетиевского,  Андрей и Вячеслав – состоявшиеся артисты, поэтому им "стало тесно в коллективе", пишет Teleprogramma.pro.

Экс-директор шоу также добавил, что сейчас юмористы реализовывают себя в сольном проекте, и это верный путь. По его словам, чтобы творчески развиваться, необходимо "пускать новые ветви".

Пару лет назад Вячеслав Мясников и Андрей Рожков организовали собственное шоу под названием "Ваши пельмени". Теперь они выступают вдвоем, но в родном городе Екатеринбург присоединяются к "Уральским пельменям".

Напомним, на телеканале СТС шоу "Уральские пельмени" впервые показали зрителям в 2009 году. В этом проекте Сергей Нетиевский был директором коллектива, а также выступал в роли актера. А в 2015 г. участники шоу добились его ухода с руководящей должности. До сих пор продолжаются судебные разбирательства между Сергеем, его компаниями и участниками "Уральских пельменей" за авторское право, пишет "Свободная пресса".

Ранее "Утро.ру" писало, как Сергея Нетиевского обокрали в Москве. Неизвестный разбил стекло в машине артиста и похитил из салона сумку, в которой находился дорогой ноутбук.

Юлия ЕВГРАФОВА

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