Жена Газманова поделилась видео в черном корсете

Жена Газманова поделилась видео в черном корсете
Олег Газманов с супругой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга артиста снялась в одном нижнем белье

Марина Газманова, супруга известного певца, предстала перед поклонниками в стильном и завораживающем образе. Она позировала перед окном с видом на город в черном корсете, при этом изящно стягивая с руки прозрачную перчатку. Рядом на подоконнике стояли черные туфли.

Жена Олега Газманова призвала своих подписчиков в "Инстаграм" вставать пораньше, чтобы все успевать, а также устроить себе пикник.

Ей в ответ одни комментаторы рассказали, как у них начинается утро. Другие же обошлись лаконичными и восхищенными комплиментами по поводу внешности Газмановой: "Вы огонь", "Бомбическая", "Шикарна". Многие отметили, что фигура у нее, как у модели. 

На вопрос, как к таким смелым съемкам относится муж, Марина ответила, что тот не против.

По словам Газмановой, оставаться молодой и держать себя в хорошей форме ей помогает аргентинское танго. Она призналась, что во время тренировок каждую минуту испытывает кураж от музыки и движений. А усталость от полученных физических нагрузок чувствует только после занятий в объятиях супруга.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Приметы на 23 июня: что нельзя делать в Тимофеев день

На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной

Смешные анекдоты на 23 июня

Подборка шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей