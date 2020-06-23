Супруга артиста снялась в одном нижнем белье

Марина Газманова, супруга известного певца, предстала перед поклонниками в стильном и завораживающем образе. Она позировала перед окном с видом на город в черном корсете, при этом изящно стягивая с руки прозрачную перчатку. Рядом на подоконнике стояли черные туфли.

Жена Олега Газманова призвала своих подписчиков в "Инстаграм" вставать пораньше, чтобы все успевать, а также устроить себе пикник.

Ей в ответ одни комментаторы рассказали, как у них начинается утро. Другие же обошлись лаконичными и восхищенными комплиментами по поводу внешности Газмановой: "Вы огонь", "Бомбическая", "Шикарна". Многие отметили, что фигура у нее, как у модели.

На вопрос, как к таким смелым съемкам относится муж, Марина ответила, что тот не против.

По словам Газмановой, оставаться молодой и держать себя в хорошей форме ей помогает аргентинское танго. Она призналась, что во время тренировок каждую минуту испытывает кураж от музыки и движений. А усталость от полученных физических нагрузок чувствует только после занятий в объятиях супруга.