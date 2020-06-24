Артистка на днях потеряла отца

Рассказать о семейной трагедии Натали решила в социальных сетях. На своей странице в "Инстаграм" несколько часов назад певица написала, что у нее умер отец. Артистка добавила, что буквально в феврале они праздновали юбилей Анатолия Николаевича. В этом году ему исполнилось 70 лет.

Певица не уточнила, в какой конкретно день она потеряла отца. Натали добавила, что "большой семьей" им легче будет перенести потерю близкого человека. Кстати, этот ролик, которым артистка сопроводила столь грустную новость, смонтировал ее брат Максим.

В своем посте Натали также трогательно перечислила ласковые обращения к отцу. Она назвала его спортсменом, "нашим начальником и главным энергетиком", а также "помидорным королем".

"Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка!", – нежно закончила свой пост Рудина.

В этот трудный для Натали момент ее поддержали фанаты. Они посочувствовали певице, попросили держаться и помянули ее отца. Также поклонники творчества артистки сообщили, что они "мысленно рядом" с ней.