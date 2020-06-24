Лолита выругалась матом из-за тарифов на коммуналку

Артистка не сдержалась из-за роста цен

Возмущенная подорожанием электричества Лолита Милявская решила в этой ситуации пойти на хитрость. Певица планирует "приписать себе пару киловатт" по старой схеме, призналась она в соцсетях.

В своем "Инстаграм" артистка поделилась с поклонниками новым видео, где и раскрыла свой коварный план.

"Пришло предупреждение на почту, что до 30 июня нужно сдать показания счетчиков. Я подумала, припишу себе пару киловатт по старому тарифу", – шутливо заметила Милявская, добавив в конце нецензурное слово.

Артистка добавила, что так поступать, конечно, плохо. Но повышение цен на продукты, бензин и другие товары якобы заставило ее пойти на хитрость.

Подписчики такой злободневный контент оценили. Они стали делиться с Милявской своими возмущениями по этому поводу. Также фанаты просветили певицу о других изменениях в сфере ЖКХ и одарили комплиментами.

К слову, Лолита Милявская достаточно откровенна со своими поклонниками. Не так давно она рассказала фанатам о пьяных выходках своего бывшего мужа.