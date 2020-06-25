"Заказ выполнен": Анфиса Чехова разделась ради мужчин

"Заказ выполнен": Анфиса Чехова разделась ради мужчин
Анфиса Чехова. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда экрана показала себя во всей красе

Популярная телеведущая поделилась фотографией в красном купальнике. Этот снимок Анфиса Чехова выложила по многочисленным просьбам поклонников мужского пола.

Звезда уточнила, что чаще всего к ней в Сети обращались именно с такими пожеланиями. Вот она и согласилась показать в своем "Инстаграм" сексуальное фото из бассейна.

"Заказ выполнен, мальчики", – игриво подписала телеведущая кадр в соцсети.

Снимок в красном купальнике был сделан в санатории, который находится в Сочи. Видимо, звезда сейчас там отдыхает. В ее профиле много свежих фото с курорта. Также Анфиса рассказала поклонникам, что в море еще очень холодная вода, поэтому локация у "такого красивого бассейна" была выбрана не зря.

Для поклонников этот контент оказался очень актуальным. Они поинтересовались у звезды экрана, "включено ли в путевку питание" и "как туда пускают детей".

А вот мужчины, долго просившие такие снимки, были лаконичны. Они просто написали, что телеведущая очень красивая и у нее "шикарная фигура".

К слову, Анфиса Чехова любит баловать фанатов подобными кадрами. Не так давно она публиковала фото в прозрачном халате и попросила фанатов сочинить для нее стихи. 

Фоторепортаж
Анфиса Чехова обрекла себя на сексуальное рабство
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Юлия ЕВГРАФОВА

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