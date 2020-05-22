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Чехову засняли в прозрачном халате

Чехову засняли в прозрачном халате
Анфиса Чехова. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Телезвезда показала домашние кадры на карантине

Анфиса Чехова устроила конкурс для своих подписчиков в социальных сетях. Знаменитость опубликовала фото в прозрачном халате и ночной сорочке, а под ним предложила поклонниками написать стихи о ней.

Пользователи "Инстаграм" идею артистки восприняли хорошо и сразу начали воспевать красоту Чеховой в стихах. Один из фанатов звезды описал ее так:

"Стоит красивая Анфиса,
И ветер дует на нее...
Она отличная актриса
И все отлично у нее".

Другие пользователи просто забросали ее блог комплиментами:  "вы просто богиня", "Стоит красотка у окна", "Афродита у окна", "Что за милое создание" (орфография и пунктуация сохранены).

Время на карантине Анфиса Чехова проводит  дома вместе с сыном, однако без приключений не обходится. Несколько дней назад артистка едва не потеряла собаку. Картошка, так звезда назвала собаку, выбежала во входную дверь, когда в квартиру пришел курьер.

Знаменитость и ее друзья искали животное по всему двору, а в итоге собака сидела верхнем этаже, о чем сама Чехова рассказала в "Инстаграм". 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что телеведущая лишилась роскошного отдыха на Мальдивах и поддержала Регину Тодоренко, рассказав свою историю про насилие. 

Дарья ПЕТРОВА

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