Чехова рассказала о позах для мгновенного похудения
Анфиса Чехова решила научить всех девушек с пышными формами выглядеть привлекательнее на фотографиях. Как считает актриса, существуют выигрышные позы, которые помогут мгновенно "похудеть". Звезда уверена, что выделить талию и уменьшить пропорции легко получится у любой, но нужно хорошо изучить свое тело перед зеркалом и попробовать разные ракурсы.
О своих позах для молниеносного похудения телеведущая расскажет в эфире передачи о моделях plus size – то есть о тех, чьи параметры превышают стандартные 90-60-90.
Артистка также призналась, что на видео обычно выглядит полнее, ведь камера прибавляет вес. И встать в более выгодную позу в ролике получается не всегда.
"Если отбросить тот факт, что видео прибавляет человеку порядка 8 лишних кг, то открою вам секрет: выигрышная поза на фото может значительно уменьшить пропорции тела, выделить бедра, сузить талию и прикрыть живот!" – высказалась брюнетка в "Инстаграм".
В комментариях развернулась настоящая дискуссия. Одни считают знаменитость очень красивой и благодарят ее за популяризацию нестандартных фигур. Другие, наоборот, критикуют шоу, так как считают, что оно продвигает неправильный образ жизни.
"На мой взгляд, это пропаганда нездорового образа жизни. Типа питайся до ожирения, у тебя будет шанс стать моделью", "Анфиса, прекрасный проект, девушки – красавицы! Вы, как ведущая мне очень нравитесь!", "Фигура – просто закачаешься", "Спасибо Вам за шоу", – высказались подписчики в соцсети.
Ранее Анфиса Чехова в кровати обхватила грудь руками.
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