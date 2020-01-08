При этом звезда прикрыла другие свои прелести одеялом

Анфиса Чехова продолжает радовать поклонников новогодними фотографиями с отдыха. На этот раз телеведущая опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она голая позирует на фоне заснеженных горных вершин. При этом звезда прикрыла свое тело большим одеялом.

"У кого лыжи, а у меня постельный слалом", – написала Чехова.



Поклонники, ожидаемо, с восхищением отозвались о своем кумире. Один из фолловеров и вовсе признался, что хотел бы стать ее личным фотографом.

"Хотел быть вашим фотографом", – написал он.

Подписчики в большинстве своем отметили, что Чехова в прекрасной форме, оставляя восторженные комментарии.

"Шикарная попка", "Какая прелесть! Постельный слалом! Отличная идея, фото крутые", "Анфиса не показывает ничего такого чего не должен видеть весь мир", "Какая Красота", "Эх хороша! И все то тебе идёт, и платье и одеяло, и нагота", "Роскошное платье", "Анфиса, королева холодов и вьюг", "Вы прелесть!!!!"

Ранее Анфиса Чехова показала поклонникам свой праздничный новогодний наряд из полосатого темно-синего бикини.