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Голая Чехова показа зад на фоне заснеженных гор

Голая Чехова показа зад на фоне заснеженных гор
При этом звезда прикрыла другие свои прелести одеялом

Анфиса Чехова продолжает радовать поклонников новогодними фотографиями с отдыха. На этот раз телеведущая опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она голая позирует на фоне заснеженных горных вершин. При этом звезда прикрыла свое тело большим одеялом. 

"У кого лыжи, а у меня постельный слалом", – написала Чехова. 

Поклонники, ожидаемо, с восхищением отозвались о своем кумире. Один из фолловеров и вовсе признался, что хотел бы стать ее личным фотографом. 

"Хотел быть вашим фотографом", – написал он.

Подписчики в большинстве своем отметили, что Чехова в прекрасной форме, оставляя восторженные комментарии. 

"Шикарная попка", "Какая прелесть! Постельный слалом! Отличная идея, фото крутые", "Анфиса не показывает ничего такого чего не должен видеть весь мир", "Какая Красота", "Эх хороша! И все то тебе идёт, и платье и одеяло, и нагота", "Роскошное платье", "Анфиса, королева холодов и вьюг", "Вы прелесть!!!!"

Ранее Анфиса Чехова показала поклонникам свой праздничный новогодний наряд из полосатого темно-синего бикини. 

Фоторепортаж
Анфиса Чехова вывернулась наружу
Сергей САЗОНОВ

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