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"Слегка поехала крыша": Чехова испытала множественный оргазм

"Слегка поехала крыша": Чехова испытала множественный оргазм
Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая поделилась интимными деталями

Анфиса Чехова рассказала в соцсети, что испытала огромное наслаждение, но не в спальне. И подробно расписала, что и как, приложив снимки.

"Вчера у меня случился множественный ОРГАЗМ... Гастрономический... Я редко употребляю подобные слова в своих постах, но иначе и не опишешь то состояние, которое я испытала", – сообщила звезда. И, добавив, что случилось это "в новом ресторане", назвала блюда и напитки, от которых получила удовольствие, а также поделилась ощущениями:

"Я, конечно, не ресторанный критик, но определенно очень избалованный вкусной пищей гурман. От вонголе в соусе дор блю, у меня слегка поехала крыша".  

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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

Подписчики не остались равнодушны. В то время как некоторые расспрашивали телеведущую о яствах и ценах, фанаты восхищались тем, как она выглядит, и жаловались, что лишила их сна: "У Анфисы, как всегда, есть насущная беда. Что давно есть передача там Анфиса... ох горяча... что в отеле, спору нет, на Анфисе клином свет. А теперь вон в ресторан... Вы, Анфиса, – ураган", "Какая Вы красивая!", "Разве можно такое рассказывать на ночь?","Ну и как теперь спать?".

Отметили и изменения в прическе, ведь обычно звезда показывается с распущенными кудрявыми волосами. "Бессмертная классика – гладкий конский хвост. Вам прям очень к лицу! Вот прям очень, очень! Это Ваше – гладкий волос!", – отметили дамы.

Ранее Анфиса Чехова разделась у окна, выгнулась с расставленными ногами обнаженная легла на коня и снялась в бикини.

Фоторепортаж
Анфиса Чехова обрекла себя на сексуальное рабство
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА

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