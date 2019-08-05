"Все при ней": фигуристая Чехова снялась в душе

Телеведущая устроила горячую фотосессию

Анфиса Чехова в очередной раз блеснула прелестями – снялась в бикини синего цвета. Полученные кадры она выложила в Instagram.

В одном из них звезда экрана стоит, прижавшись к стене. На остальных позирует под струями воды. "Какое фото лучше?" – поинтересовалась Анфиса у подписчиков.

Ответы не заставили себя ждать. Многие восхищались роскошными формами телеведущей:

"Решила всех свести с ума", "Какая шикарная фигура", "Джей Ло отдыхает!!!", "Вы везде – один сплошной ВАХ!!!", "На всех фото хороши!", "Вы просто космос, слов нет", "Как всегда, бесподобны", "Вот эталон фигуры... Все при ней, а не губодутые сиськошары с жопой танком", "Божественно".

Некоторые, отмечает "Пятый канал", удивились, почему Чехова в одежде. "Все классно, но без купальника обычно в душ ходят", – заявили они.

Одной поклоннице было не понятно, чего не хватало мужу Анфисы. На это Чехова тут же отреагировала. "С чего вы взяли что внешность – это все, что мужчине надо?" – спросила она.

В ответ на слова другого фаната "Этот купальник я уже вроде видел" знаменитость предложила устроить ему "дефиле в купальниках", только их он должен прислать сам.

Чехова не раз показывала достоинства своей фигуры. Ранее она устроила "день купальников", разделась под деревьями и показала свои мандаринки.