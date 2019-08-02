"Женственно и сексуально": Чехова устроила "день купальников"

Звезда с удовольствием показала достоинства своей фигуры

Анфиса Чехова исполнила желание представителей сильного пола – блеснула роскошными прелестями. Фанаты были щедры на похвалу.

"Похоже, сегодня День купальников... я слегка не одета",

– немного пококетничала актриса под свежим кадром.

В ее адрес сразу посыпались комплименты:

"Шикарно... красавица",Вы в отличной форме! Очень женственно и сексуально... А главное – естественно!!!", "Вы чем старше, тем красивее и моложе, восхищаюсь, умница, прелесть", "Богиня", "Вау! Ну прямо бомба".



До этого Чехова опубликовала целую фотосессию, на которой предстала в более откровенном виде.

"Тот случай, когда купила самый сексуальный купальник в своей жизни... а лето неожиданно отключили... Но желание выгулять купальник так велико, что ты идешь в красивый закрытый бассейн... Не оставлять же 30% мужского населения моего аккаунта без летних фотографий",

– пояснила звезда.

Вострогу поклонников не было конца: "Все отлично у Вас Анфиса! Такие пропорции идеальные!!!". "Очень хорошо выглядите", "Вы супер! Просто мечта", "Ваша фигура просто шикарная, такие формы красивые... Вот это эталон красоты".

Анфиса Чехова часто радует поклонников смелыми кадрами. Она без стеснения раздевается на камеру. На днях и снялась голышом и показала свои мандаринки.

