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"Очередной шедевр": Чехова разделась под деревьями

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Теледива вскружила головы обнаженкой

В последнее время Анфиса Чехова нередко радует поклонников смелыми кадрами. Она без стеснения раздевается на камеру, как поступила и на этот раз, но теперь превзошла все ожидания – снялась голышом. Завороженные ее прелестями фанаты осыпали звезду экрана массой комплиментов.

Под фото, на котором позирует, стоя спиной и держа за поводья двух лошадей, телеведущая поместила "новый стих". 

В соцсети роскошные формы Чеховой никого не оставили равнодушными. Подписчики не пожалели лестных слов (орфография и пунктуация авторов сохранены): 

"Фея", "Очередной шедевр)))", "Супер талия, Анфиса – красотка как всегда", "Фигура,улет.Класс", "В 41 – как в 18", "Все прекрасно: и слова, и лошади, и Анфиса!", "Фото красивое, оно не пошлое и не вульгарное. Я вижу не попу, а прекрасную женщину", "Анфиса, Вы такая женственная, красивая", "Очень смело", "Анфиса, вы божественно прекрасны! Такая фигура красивая".

Нашлись и критики. Они упрекнули артистку за излишнюю откровенность. Однако большинство поклонников восхищались ее внешностью, как и прежде, когда она показывала свои мандаринки и демонстрировала шикарные изгибы тела.

Полина ДОРОЖКИНА
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