"Сведут с ума": Чехова показала свои мандаринки

Телеведущая разделась и затеяла разговор о жизни

Анфиса Чехова и в открытом купальнике беседует на важные темы. Блеснув из лифчика пышным бюстом, с мандаринкой в руке она обратилась к поклонникам. Тех же не меньше беседы со звездой заинтересовал ее соблазнительный вид.

"Под этой веселой фоткой с пожиранием мандаринки хочу сделать вот что: Я знаю как не просто жить, когда ты хочешь сказать что-то миру, а мир тебя не слышит. И все твои усилия по ведению своего блога напрасны. Хочу чтобы здесь, в коментах, все кто ведут свой Инстаграм, пишут интересные тексты, снимают красивые фоточки, рассказали о себе!",

– попросила артистка (орфография и пунктуация авторов тут и далее сохранены).

На ее призыв живо отозвались. Подписчики не только сообщили, чем занимаются, но и восхищались тем, как выглядит телеведущая, не упустив пикантных деталей:

"Ваши мандаринки сводят меня с ума", "Красивая Анфиса", "Мне очень понравилась эта живая фотография", "Класс!", "Самая красивая", "Потрясающая", "Шикарная грудь", "у Вас как всегда,все ни как к всех👏👏", "Какая вы красивая и настоящая".

Ранее известная телеведущая и яркая женщина поделилась жизненным опытом. Она назвала отличие "русских в Инстаграме от других наций" и призналась, что не верит в женскую дружбу.

За жизнью красотки с завидной фигурой наблюдают сотни тысяч поклонников, отмечает сайт "Комсомольская правда". И артистка старается оправдать такой пристальный интерес – она часто удивляет подписчиков своей страницы в соцсети и делится с ними подробностями своей жизни.

Также она ведет передачи "Давай поженимся" на канале "Интер", телешоу "Как выйти замуж" и "Взвешенные и счастливые люди". Ранее блистала на экране в эротическом проекте "Секс с Анфисой Чеховой", а еще в "Спокойной ночи, мужики!".



Может звезда и провокационный кадр со своим участием показать, и эротическими фантазиями поделиться, и обнаженное тело засветить. Это вызывает у поклонников неоднозначную реакцию.