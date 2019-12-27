Телеведущая обнажилась в Литве

Анфиса Чехова продолжает путешествовать и "открывать новые романтические места". Телеведущая опубликовала снимок, на котором показана лежащей в откровенном наряде на кровати с поджатыми коленями. На фото звезда улыбается и сжимает грудь руками. На ней – легкая пижама, оголяющая ноги.

"А почему бы за романтикой не поехать в Вильнюс?" – подписала фотографию Чехова. "Очень красивая фотография", "Супер", "Какая вы милая", "Красиво и сексуально", – оценили пост подписчики телеведущей.

"Я только от Омана отошла! Как же мне там понравилось с Вами. Надеюсь Вильнюс будет так же хорош!" – оставила комментарий одна из поклонниц творчества Анфисы. Недавно Чехова вернулась из Омана, во время путешествия по которому звезда радовала фанатов горячими снимками.

"Такое ощущение, что Анфиса Чехова продолжает тренировать интимные мышцы", – комментирует снимок из Вильнюса Telegram-канал "НеМалахов".

Ранее Анфиса Чехова снялась в кружевном белье и рассказала об испытанном ею ооргазме.