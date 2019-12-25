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Чехова в странных трусах показала голый наряд на Новый год

Чехова в странных трусах показала голый наряд на Новый год
Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
В праздничную ночь звезда практически отказалась от одежды

Анфиса Чехова уже выбрала костюм для новогодней вечеринки. Телеведущая, которая недавно шокировала поклонников откровениями об интимных мышцах, за праздничный стол сядет в полосатом темно-синем бикини. 

"Такая чудесная зима в наших краях, что по-моему костюмчик в самый раз придется", 

– кокетливо написала Анфиса на своей страничке в Instagram. На что тут же  откликнулись восхищенные комментаторы: 

"Костюм шик", "адски роскошное тело...", "Отличный костюмчик! Нарядно! Ничего лишнего!..", "Самая идеальная женская фигура", "Секс... снегурки курят в сторонке", "Какая талия", "Фигура "гитара", тонкая талия и бедрышки".

Правда, некоторые решили, что звезда увлеклась фотошопом, потому что на одной из фотографий у Анфисы можно разглядеть пупок, а на другой он загадочно исчез: "Где пупок... на первом фото", "Тайная жизнь пупка", "Про пупок уже было??? Фотошоперу – 2 с минусом".

Ранее Чехова показала грудь в кружевном бюстгальтере.

Фоторепортаж
Анфиса Чехова обрекла себя на сексуальное рабство
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press
Валентина МАЙОРОВА

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