В праздничную ночь звезда практически отказалась от одежды

Анфиса Чехова уже выбрала костюм для новогодней вечеринки. Телеведущая, которая недавно шокировала поклонников откровениями об интимных мышцах, за праздничный стол сядет в полосатом темно-синем бикини.

"Такая чудесная зима в наших краях, что по-моему костюмчик в самый раз придется",

– кокетливо написала Анфиса на своей страничке в Instagram. На что тут же откликнулись восхищенные комментаторы:

"Костюм шик", "адски роскошное тело...", "Отличный костюмчик! Нарядно! Ничего лишнего!..", "Самая идеальная женская фигура", "Секс... снегурки курят в сторонке", "Какая талия", "Фигура "гитара", тонкая талия и бедрышки".

Правда, некоторые решили, что звезда увлеклась фотошопом, потому что на одной из фотографий у Анфисы можно разглядеть пупок, а на другой он загадочно исчез: "Где пупок... на первом фото", "Тайная жизнь пупка", "Про пупок уже было??? Фотошоперу – 2 с минусом".

Ранее Чехова показала грудь в кружевном бюстгальтере.