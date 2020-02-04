Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Свисает передняя часть": Чехову обсмеяли из-за маленьких штанов

"Свисает передняя часть": Чехову обсмеяли из-за маленьких штанов
Анфиса Чехова. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Комментаторы считают, что в новом наряде телезвезда выглядит плохо

Анфиса Чехова сменила платья на свитер и штаны, что ее подписчикам не понравилось. Им кажется, что брюки телезвезде малы, а на животе образовался некрасивый "пузырь". Пользователи начали отпускать язвительные комментарии, а сама Чехова решила оправдаться. По ее словам, брюки ей велики, а не малы.

"Анфиса у вас фигура супер! Брюки не удачные, размер маловат!" – заметил комментатор. А в ответ получил объяснение от Чеховой: "размер великоват даже. Но вам, конечно, виднее".

Пользователи в Инстаграм Чеховой решили, что аппетитные бедра знаменитости выглядит не так привлекательно, а живот кажется большим.

"Картофельный мешок какой-то", "Висят в бедрах немного, свисает передняя часть...", "Вы очаровательны, но брючки действительно не по вашей фигуре, нужен другой фасон", "Мне не очень нравится, как брюки выглядят в районе бедер", "В области паха это красиво по-вашему? Что за пузырь", "Нет, брюки сильно велики в районе живота. Там даже "юбка образовалась", "Брюки-предатели!", "Брюки нелепые", "Антиреклама", – обсмеяли знаменитость в социальных сетях.

До этого Анфиса Чехова сразила мужчин сексуальным снимком в купальнике. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей