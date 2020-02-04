Комментаторы считают, что в новом наряде телезвезда выглядит плохо

Анфиса Чехова сменила платья на свитер и штаны, что ее подписчикам не понравилось. Им кажется, что брюки телезвезде малы, а на животе образовался некрасивый "пузырь". Пользователи начали отпускать язвительные комментарии, а сама Чехова решила оправдаться. По ее словам, брюки ей велики, а не малы.

"Анфиса у вас фигура супер! Брюки не удачные, размер маловат!" – заметил комментатор. А в ответ получил объяснение от Чеховой: "размер великоват даже. Но вам, конечно, виднее".

Пользователи в Инстаграм Чеховой решили, что аппетитные бедра знаменитости выглядит не так привлекательно, а живот кажется большим.

"Картофельный мешок какой-то", "Висят в бедрах немного, свисает передняя часть...", "Вы очаровательны, но брючки действительно не по вашей фигуре, нужен другой фасон", "Мне не очень нравится, как брюки выглядят в районе бедер", "В области паха это красиво по-вашему? Что за пузырь", "Нет, брюки сильно велики в районе живота. Там даже "юбка образовалась", "Брюки-предатели!", "Брюки нелепые", "Антиреклама", – обсмеяли знаменитость в социальных сетях.

До этого Анфиса Чехова сразила мужчин сексуальным снимком в купальнике.