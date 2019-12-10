Сексуальную телеведущую обвинили в эскорте

Сейчас Анфиса Чехова отдыхает в Омане. Подписчики аппетитной знаменитости предположили, что телеведущая за границей занимается эскортом. Комментарии с обвинениями появились после откровенных фото звезды в купальнике, где она демонстрирует грудь и ягодицы. В момент съемки, по словам Чеховой, вокруг находилось много отдыхающих.

В Инстаграм Чеховой комментаторы предположили, что ее содержит арабский шейх. Сексуальная телеведущая над подобными домыслами только посмеялась и написала, что "годится шейхам в бабушки".

"Содержанка арабский шейхов вы, Анфиса, сто процентов", "Там она никто и звать – никак... Для эскорта уже старенькая", – написали под снимком Анфисы Чеховой в восточной одежде.

Пока одни обсуждали связь телезвезды с эскортом, другие восхищались пышными формами ведущей. В отеле звезда предпочитает надевать минимум одежды. Под снимками Чеховой в бассейне комментаторы не скупились на комплименты.

"Красотка", "Хорошенькая", "Просто королева в сказочном дворце", "Шикарная женщина", "Конфетка", "Хороша", "Что-то потрясающее", "Очень красивая девушка и сексуальная очень", "Самая сексуальная девушка России", – оценили формы в Инстаграм Чеховой.

Ранее сексуальным снимком в Инстаграм поделилась Полина Гагарина.