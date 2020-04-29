Телеведущая считает, что звезда шоу "Орел и решка" просто ошиблась

Анфиса Чехова не смогла промолчать о теме домашнего насилия, которая активно обсуждается после неосторожного высказывания Регины Тодоренко, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Звезда телеэкрана рассказала в социальной сети свою страшную историю, а после решила поддержать коллегу. Она не понимает, почему гнев направили именно на девушку, которая просто не смогла правильно выразить свои мысли.

Как оказалось, о насилии артистка знает на собственном опыте. Около 20 лет назад ее избил любимый мужчина, когда она заявила, что хочет уйти от него. Чехова вспоминает в соцсети, что у нее был сломан нос и порвана барабанная перепонка. Лицо звезды было в синяках, а в травмпункте знаменитости сказали, что она сама виновата в произошедшем.

Ведущая уверена, что Регина Тодоренко обронила фразу о домашнем насилии, не обдумав ее до конца. Анфиса считает, что вся критика, что обрушилась на звезду шоу "Орел и решка" станет ей уроком, однако травлю и лишение ее звания "Женщина года" называет нелогичными действиями.

Чехова написала в "Инстаграм", что Тодоренко получила звание за свое обаяние, смех и таланты. Все это осталось с ней и после неосторожной фразы, а значит, награду забрали зря.

Телезвезда считает, что наказать надо было не жену Влада Топалова, а актеров, которые реально причастны к насилию над женщинами.

"Почему не лишили до сих пор всех званий и контрактов, например, Марата Башарова, который не на словах, а на деле пропагандирует домашнее насилие?" – поинтересовалась красавица.

Напомним, в прямом эфире в "Инстаграм" Регина Тодоренко осудила женщин, которые рассказывают о том, что их бьют мужья. Более того, звезда "Орла и решки" поинтересовалась, что сделали девушки, чтобы не подвергаться насилию, это и стало поводом для критики.