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Чехова лишилась роскошного отдыха на Мальдивах

Чехова лишилась роскошного отдыха на Мальдивах
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая погоревала о сорвавшихся планах, опубликовав снимок в трусах

Анфиса Чехова рассказала подписчикам, что совсем скоро должна была ехать в отпуск на Мальдивы, однако в планы звезды вмешался коронавирус. Теперь актрисе остается только вспоминать о прошлой поездке. В социальных сетях она опубликовала фото, где катится на велосипеде. Из-за ветра платье знаменитости задралось, а в кадр попали плавки.

"Сегодня я должна была вылетать на Мальдивы. Бесконечно учусь тому, что не всё в этом мире зависит от нашего разума, намерения и воли!", – написала Чехова в "Инстаграм", где и разместила фотографию.

Подписчики 42-летней телеведущей не смогли не отметить тот факт, что на кадре виден ее купальник. Пользователи начали критиковать знаменитость за откровенность. Досталось ей и за высказывание. Комментаторы решили, что во время, когда весь мир борется с коронавирусом, нельзя думать об отпуске.

"Кому-то есть нечего уже в стране, а у кого-то печаль – не поехать на Мальдивы", "Какое горе! Ужас!", "Нам бы ваши проблемы", "Отличные формы", "Роскошна", "До чего же вы хороша", – комментируют пост Чеховой в социальных сетях.

Вместо отдыха знаменитости приходится сидеть дома вместе с сыном и собакой. Однако насладиться покоем телезвезде не удается. Недавно ее соседи утроили вечеринку в 4 часа утра, из-за чего Анфиса проснулась после ночи.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Анфиса Чехова предложила позы для мгновенного похудения. 

Дарья ПЕТРОВА

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