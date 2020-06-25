Экс-солистка группы "Мираж" поделилась подробностями личной жизни

Татьяна Овсиенко откровенно рассказала о том, как стала мамой для приемного ребенка, которого считает главным подарком в жизни. Артистка вспоминает, что впервые увидела трехлетнего мальчика на гастролях, когда посещала детские дома.

В доме малютки певице бросился в глаза ребенок, сидевший в углу. Сотрудники учреждения сразу сказали, что у мальчика порок сердца, и ему необходима операция в столице. Артистка решила помочь маленькому Игорю.

Сначала Овсиенко не думала о том, чтобы взять малыша себе, однако он быстро стал называть ее мамой. Тогда знаменитость решила, что должна вырастить мальчика, и сообщила об этом мужу.

Певица признается, что задолго до этого хотела ребенка, однако работа затянула ее полностью.

"Это подарок судьбы, подарок бога для меня. Он меня сделала счастливой. Это боженька мне подарил, чтобы я стала счастливой мамой",

– рассказала Татьяна.

В шоу "Судьба человека" артистка пояснила, что скрывала от сына Игоря, что он приемный. Однако позже выяснилось, что молодой человек узнал правду еще в школе и молчал. Откровенный разговор между родителями и сыном состоялся, когда тот сам готовился стать отцом.

Сейчас Игорь живет в США, где в 2015 г. у него родился сын Александр.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что мужа Татьяны Овсиенко обвинили в убийстве.