Супруга знаменитого шеф-повара сама подала заявление о расторжении брака

В апреле Мария, тогда еще жена Константина Ивлева, известного телеведущего и руководителя нескольких крупных ресторанов в Москве, рассказала СМИ о том, что муж ей изменил. А сейчас журналисты выяснили, что супруги официально развелись.

Как удалось узнать "Московскому комсомольцу", брак был расторгнут в Тимирязевском суде столицы по иску женщины. Телеведущий пока никак не прокомментировал эту новость.

Как рассказала теперь уже бывшая жена, она некоторое время не верила тому, что Константин завел роман на стороне. Однако позже супруга получила видео, на котором он проводил время с девушкой на 18 лет младше него. Тогда Мария осудила выбор Константина.

Также Мария сообщила, что муж хочет отобрать дочь и прячет от нее деньги. Как бывшие супруги решили эти вопросы, не известно.

Сам ведущий "На ножах" сначала отрицал сплетни о том, что у него есть молодая подруга. А позже сообщил поклонникам в "Инстаграм", что все произошло так, как должно было случиться. Константин Ивлев опроверг слухи о том, что Валерия Куденкова увела его у жены. Тогда же шеф-повар опубликовал первое совместное фото с избранницей – будущей журналисткой из Краснодарского края. Ивлев редко показывает возлюбленную в соцсети, а она делает это часто.