Актер считал брак со звездой "Кавказской пленницы" огромной ошибкой

Владимир Тихонов скончался 30 лет назад, но война между его бывшими женами продолжается до сих пор. Наталья Тихонова, которая была второй супругой сына Нонны Мордюковой, поделилась подробностями его отношений со своей предшественницей Натальей Варлей.

Актриса рассказала, что Тихонову с первой женой было непросто, а затем и вовсе появилась неприязнь к ней. По ее словам, Варлей часто проводила время с какими-то мужчинами, актер же считал, что сына она родила не от него.

Артисты поженились из-за того, что звезда "Кавказской пленницы" настояла на этом, устроив истерику, поделилась вдова актера. Брак Варлей и Тихонова был коротким, а сам он позже считал его самой серьезной ошибкой в жизни.

"Видеть и слышать ее не мог",

– цитирует Наталья покойного супруга. По ее словам, из-за постоянных скандалов Тихонов чувствовал к Варлей сильное отторжение, а однажды даже назвал ее сморщенной от злобы бабой.

Советская актриса добавила в беседе с "Экспресс газетой", что на самом деле ее муж развелся с Варлей в 1973 году, а не в 1978-м, как считают некоторые.

Наталья Тихонова, в девичестве Егорова, и сын Мордюковой поженились в 1975 году. Вместе они, по словам актрисы, прожили 18 лет, 15 из которых – в браке, до самой смерти Владимира.