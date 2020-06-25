Телеведущая считает, что это нормальное поведение для каждой девушки

Настя Ивлеева, которая вошла в рейтинг самых успешных молодых звезд, нередко делится в соцсетях атрибутами роскошной жизни. Подобное поведение вызвало негодование Инстаграм-пользователей, после чего звезде "Орла и решки" пришлось оправдываться перед подписчиками.

Телеведущая, которая периодически показывает брендовую одежду и дорогие машины, в недавней серии Инстаграм-историй похвасталась, что может делать все, что угодно. Кроме того, она очень счастлива в браке с рэпером Элджеем, сказала Ивлеева. Позже блогер записала еще несколько роликов, в которых она объясняла, зачем выставляет роскошную жизнь напоказ.

Ивлеева сказала, что и она, и ее интересы за пять лет общения с аудиторией изменились. Ведущая считает, что девушки должны ее понять, ведь каждая после покупки нового красивого платья первым делом хочет похвастаться им перед подругой.

Жена Элджея добавила, что ее подруги – в "Инстаграм", и "это нормальная практика". Звезда заключила: главное, чтобы была мотивация развиваться и зарабатывать, а вкус у каждого свой.

Экс-ведущая "Орла и решки" заняла 17 место среди самых успешных звезд моложе 40 лет. За год она заработала $1,5 млн. В рейтинге на 26 месте оказался и ее муж Элджей (настоящее имя – Алексей Узенюк).