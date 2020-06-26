Умерла актриса из сериала "Тайны следствия"

Умерла актриса из сериала "Тайны следствия"
Фото: pixabay.com
Ирине Замотиной был 81 год

Артистка умерла 24 июня, сегодня о ее смерти сообщили в Театре имени. Ленсовета, где она работала более 55 лет. Также Ирина Замотина знакома зрителям по ролям в сериале "Тайны следствия". Актриса появлялась в эпизодических ролях в нескольких сезонах фильма.

Коллеги  причину смерти актрисы не назвали и упомянули самые яркие роли Замотиной. Она сыграла в спектаклях "Таня", "Пигмалион", "Укрощение строптивой", "Малыш и Карлсон" и других.

Напомним, актриса родилась в 1939 году в небольшом городе в Амурской области, а после окончила ЛГИТМиК. О смерти Замотиной сегодня скорбят не только ее родственники и коллеги, но и поклонники.

"Слова бессмысленны...Потеря невосполнимая", "Светлая память", – написали они во "ВКонтакте".

Ранее стало известно о смерти известной балерины. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Названа причина смерти сына Хрущева

Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля

День Акулины: что нельзя делать 26 июня

Наши предки угощали вареной гречкой бездомных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей