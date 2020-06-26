Ирине Замотиной был 81 год

Артистка умерла 24 июня, сегодня о ее смерти сообщили в Театре имени. Ленсовета, где она работала более 55 лет. Также Ирина Замотина знакома зрителям по ролям в сериале "Тайны следствия". Актриса появлялась в эпизодических ролях в нескольких сезонах фильма.

Коллеги причину смерти актрисы не назвали и упомянули самые яркие роли Замотиной. Она сыграла в спектаклях "Таня", "Пигмалион", "Укрощение строптивой", "Малыш и Карлсон" и других.

Напомним, актриса родилась в 1939 году в небольшом городе в Амурской области, а после окончила ЛГИТМиК. О смерти Замотиной сегодня скорбят не только ее родственники и коллеги, но и поклонники.

"Слова бессмысленны...Потеря невосполнимая", "Светлая память", – написали они во "ВКонтакте".

Ранее стало известно о смерти известной балерины.