На фотографиях певица вместе со своим покойным отцом

Популярная певица показала свои снимки из далекого 1996 года. Наталья Рудина (полное имя артистки-прим.ред) также рассказала поклонникам, как она "ощущает себя" в 46 лет.

Старые фотографии Натали опубликовала на странице в "Инстаграм". На кадрах известной певице 22 года. Как отметила сама 46-летняя артистка, тогда она "чувствовала себя старой, а сейчас молодой".

"Неужели важнее возраста самоощущение?", – закончила свой пост Рудина.

Помимо певицы на выложенных снимках запечатлены ее родная сестра Олеся и отец Анатолий Николаевич. В тот день семья, скорее всего отдыхала на даче. На фоне кадров цветущий сад и накрытый стол с шашлыком. Как заметила одна из поклонниц в соцсетях, девушки на фото "очень интересные и красивые".

Эту фотоподборку Натали посвятила своему отцу. На днях певица сообщила поклонникам печальную новость о его кончине. Анатолий Михайлович незадолго до смерти отпраздновал свое 70-летие.

К слову, фанаты творчества певицы до сих пор оставляют в комментариях свои соболезнования. В этот трудный для Натали период они стараются всячески ее поддержать. Последний пост с фотографиями звезды в юности им также очень понравился. Поклонники осыпали Рудину комплиментами и заметили, что она и сейчас выглядит очень молодо.